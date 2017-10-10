Неверный диагноз врачей привел к смерти ребенка: уголовное дело передали в суд

Три года тюрьмы грозит пятерым врачам из Дубоссарского и Криулянского районов. В 2014 году они поставили неверный диагноз четырёхлетней девочке, которая впоследствии скончалась.

Прокуроры передали уголовное дело в суд. Родители малышки обратились к медикам, поскольку у девочки была высокая температура и боли. Врачи поставили диагноз ребёнку "ангина" и отправили его домой на амбулаторное лечение.



Спустя два дня малышку всё же госпитализировали, но медики назначили неверное лечение, в результате девочка скончалась.



Позже судмедэкспертиза установила, что у ребенка была ротавирусная инфекция.





