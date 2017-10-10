Dove обвинили в расизме из-за рекламы с девушкой, меняющей цвет кожи

Торговая марка Dove извинилась за рекламу геля для душа, в которой чернокожая девушка снимает футболку и превращается в белокожую. Как сообщает Independent, в соцсетях видео сочли расистским.

Внимание на рекламу обратила пользователь Facebook визажист под ником Naythemua.



Компания в скором времени удалила ролик и принесла извинения в Twitter.

​"Образ, использованный нами в Facebook, оказался недостаточно продуманным в плане корректного отношения к женщинам с разным цветом кожи. Мы глубоко сожалеем, что это было воспринято как оскорбление", — отмечает Dove.



Однако пользователей социальных сетей это заявление не удовлетворило. "У нее ясный посыл: темнокожие женщины – грязные", — написала в Twitter Patricia.

Другой комментатор — Jonalisa — указала, что на гелях для душа Dove есть надпись "для нормальной и темной кожи", сообщает РИА Новости





