Шесть грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде

В Лондоне шесть преступников, вооруженных мачете и молотком, напали на ювелирный магазин. Об этом сообщает издание The Guardian.

Бандиты приехали на место на трех мопедах. После ограбления они оставили один мопед у магазина и поехали на двух, но разбили один из них на соседней улице. После этого все шестеро сели на оставшийся мопед и скрылись, пишет lenta.ru

«Нам известно, что группа запаниковала и безрассудно поехала в разных направлениях, чтобы скрыться, — цитирует издание Professional Jeweller слова детектива Мэтта Холландса (Matt Hollands), расследующего преступление. — К счастью, никто из людей не был ранен».

Ограбленный ювелирный магазин работал с 1775 года. В число его покупателей входили французская королева Мария-Антуанетта и британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Масштабы ущерба, нанесенного грабителями, не уточняются.