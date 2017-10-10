В Мексике арестован 62-летний американец, который на протяжении 19 лет насиловал собственную падчерицу Розалин Макгиннис. Об этом сообщает New York Post.
По версии следствия, Генри Мишель Пиэтт (Henri Michele Piette) из американского штата Оклахома впервые надругался над девочкой, когда ей было 11 лет. При этом другие дети американца утверждают, что он начал сексуально домогаться ее значительно раньше.
На протяжении всего этого времени мужчина удерживал Розалин взаперти, насиловал и избивал женщину до потери ею сознания.
В 1997 родной сын Пиэтта забрал Розалин из школы. После этого мужчина увез девочку в мексиканскую деревню. За прошедшее с того момента время жертва родила от насильника девять детей. Вместе с восемью из них в сентябре этого года она смогла добраться до американского посольства и обратиться за помощью.
Как отмечает издание, у Пиэтта налажены контакты с преступными группировками в Мексике и странах Центральной Америки, поэтому в США опасались, что он может избежать наказания. После ареста в Мексике его экстрадировали в США. Во вторник, 10 октября, он должен предстать перед судом в Оклахоме.
В настоящее время с женщиной и ее детьми, которым от двух до 17 лет, работают психологи, пишет lenta.ru.
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авторы DW