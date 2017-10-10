На Ботанике вблизи жилого дома незаконно строят многоэтажку

До соседей - рукой подать. В пяти метрах от жилого дома на Ботанике, вопреки закону и здравому смыслу растет многоэтажка. В планах подрядчика значатся 7 этажей и подземная парковка, только вот выяснилось, что в мэрии эта стройка не значится - никак.

За год строители подняли пять этажей, и всё это время претура пытается запретить никем не авторизированное строительство, а жители окрестных домов не на шутку встревожены: их дома опасного соседства могут и не выдержать.

"Они начали копать прямо на краю участка, и с нашей стороны земля стала осыпаться", рассказала жительница столицы Тамара Счирова.

Супруги, живущие в этом доме 60 лет, пожаловались в претуру, полицию, и прокуратуру. В ответ посыпались угрозы - то ворота разрисуют, то венок похоронный подбросят, а на днях - пробили старикам крышу.

"Услышали страшный грохот - таким камнем запустить оттуда! А утром посмотрели - вот такая дыра - вот с камень как раз размером, и второй лист шифера в трещинах", сказала жительница столицы Тамара Счирова.

Другие соседи откровенно признавались - говорить на камеру - страшно. И стало ясно почему - завидев журналистов, со стороны стройки явились добры молодцы.

В претуре Ботанике рассказали: устали бороться с застройщиком, который не потрудился даже запастись авторизациями.

"Мы много раз выезжали на место - и я лично, и госинпекция по строительству, и полиция. И работникам, и владельцам участка сообщили письменно, что стройка незаконна, и работы надо прекратить, но они не подчиняются", сообщил архитектор Илие Касап.

Суд постановил снести оказавшеемся вне закона здание и присудил штраф предпринимателю, но тот обратился с обжалованием в Апелляционную палату. Заседание пройдет 27 октября.