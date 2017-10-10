Типичная для Кишинёва картина: десятки билбордов на одной улице. В том как они выглядят и где установлены - нет никакой системы. Городские власти решили ситуацию изменить - и уже через три недели представят новый регламент по размещению наружной рекламы, который вероятно устранит - хаос и риски для участников дорожного движения.
"Когда то на Ботанике на пересечении улиц Дачия и Куза Водэ стоял щит. На нём была изображена девушка в купальнике с аппетитными формами. Внизу надпись: "вкусные курочки – красивые ножки". Для меня это угроза аварии", сказал и.о. мэра Кишинёва Нистор Грозаву.
Новый регламент должен будет точно объяснять, где можно устанавливать щиты и каких форм и размеров они должны быть. Чиновники уверены: рекламный хаос вредит не только городскому пейзажу, он ещё и грозит тем кто за рулём.
"Отвлекает, конечно внимание периодами. Особенно движущиеся шаблоны такие на Штефане".
А вот в рекламных агентствах уверены - и водители, и чиновники раздули из мухи слона.
"Проводились исследования когда водитель именно за рулём на сколько он обращает внимание на плоскости. Доказано что там максимальный объём внимания это 17 процентов", сказала директор Ассоциации рекламных агентств Галина Забловская.
Новый регламент об установки рекламных щитов запретит установку билбордов на стенах домов. Любые места для размещения панно будут выводится на тендеры, пишет canal3.md.
"Вопрос ещё, каким образом он будет организован. Кто будет иметь право участия, каким образом будут рассматриваться заявки. Насколько всё это будет транспарантно. Проверять качества проведения этих тендеров, чтобы не дай боже не допустить монополизации этого рынка", добавила директор Ассоциации рекламных агентств Галина Забловская.
Всего в Кишиневе сейчас установлено 2.115 билбородов. Их общая площадь - 40 тысяч квадратных метров.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны бытовые хлопоты.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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День будет отмечен высокой активностью. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Будьте осторожны с автомобилем.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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авторы DW