Новый регламент по размещению наружной рекламы представят через три недели

Типичная для Кишинёва картина: десятки билбордов на одной улице. В том как они выглядят и где установлены - нет никакой системы. Городские власти решили ситуацию изменить - и уже через три недели представят новый регламент по размещению наружной рекламы, который вероятно устранит - хаос и риски для участников дорожного движения.

"Когда то на Ботанике на пересечении улиц Дачия и Куза Водэ стоял щит. На нём была изображена девушка в купальнике с аппетитными формами. Внизу надпись: "вкусные курочки – красивые ножки". Для меня это угроза аварии", сказал и.о. мэра Кишинёва Нистор Грозаву.

Новый регламент должен будет точно объяснять, где можно устанавливать щиты и каких форм и размеров они должны быть. Чиновники уверены: рекламный хаос вредит не только городскому пейзажу, он ещё и грозит тем кто за рулём.

"Отвлекает, конечно внимание периодами. Особенно движущиеся шаблоны такие на Штефане".

А вот в рекламных агентствах уверены - и водители, и чиновники раздули из мухи слона.

"Проводились исследования когда водитель именно за рулём на сколько он обращает внимание на плоскости. Доказано что там максимальный объём внимания это 17 процентов", сказала директор Ассоциации рекламных агентств Галина Забловская.

Новый регламент об установки рекламных щитов запретит установку билбордов на стенах домов. Любые места для размещения панно будут выводится на тендеры, пишет canal3.md.

"Вопрос ещё, каким образом он будет организован. Кто будет иметь право участия, каким образом будут рассматриваться заявки. Насколько всё это будет транспарантно. Проверять качества проведения этих тендеров, чтобы не дай боже не допустить монополизации этого рынка", добавила директор Ассоциации рекламных агентств Галина Забловская.

Всего в Кишиневе сейчас установлено 2.115 билбородов. Их общая площадь - 40 тысяч квадратных метров.