РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

День подобьет Вас на споры со старшими. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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