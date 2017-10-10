Шокирующие подробности по делу директора интерната, которого обвиняют в торговле людьми

Полиция заслушала новых свидетелей по делу директора гимназии-интерната, которого обвиняют в торговле людьми. Показания готовы дать и бывшие воспитанники учреждения. Одна из них - Елена Барлоу, которая провела в интернате шесть лет.

"Мы переодевались в маленькой комнате и заходили в душ. Я стою в коридоре и слышу, девочки выходят и визжат. Я думаю, что случилось, там крысы бегают что ли. Я захожу, смотрю, там Игорь Львович сидит, я в шоке была. Он просто стоит и смотрит на девочек", - сказала бывшая воспитанница интерната Елена Барлоу.



Женщина рассказывает, что издеваться над детьми у директора учреждения было в порядке вещей.



"Он брал по одному ребёнку, иногда бывало по два, по три брал. Он их раздевал там до гола и девочки ставили руки на задницы, чтобы он их не бил. Он брал шнур от телевизора и свой кожаный ремень и бил их. Было слышно, как он их шлёпал".



Директора интерната задержали в прошлом месяце. По данным следствия, мужчина познакомил 14-летнего подростка с бизнесменом, который принудил мальчика к сексу. По словам Елены, подобные случаи происходили и раньше.



"У нас был один спонсор, ещё один добрый папочка. Приезжал, забирал детей на выходные. Иногда дети просто днём уходили, у них там подарки, он им джинсы дарил. А иногда они так ночью и не приходили", - добавила бывшая воспитанница интерната Елена Барлоу.



Женщина также сообщила, что в качестве наказания непослушных детей отправляли на лечение в психбольницу. О творившихся в интернате беззакониях готовы рассказать и другие воспитанники.



"По этому делу появились новые свидетели из числа бывших выпускников интерната", - сказал глава Управления по борьбе с торговлей людьми Владимир Мошняга.



Директор интерната остаётся под предварительным арестом. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.





