ЛДПМ предлагает коалицию PAS и DA

Либерал-демократы предлагают коалицию партиям Майи Санду и Андрея Нэстасе. По словам председателя ЛДПМ Виорела Чиботару, правой оппозиции нужно держаться вместе.

"Сплочение правых сил, тяготеющих к семье европейских партий, важна и для электората. У наших избирателей есть своя специфика - их легко разочаровать. Мы призываем спасти европейский проект, европейскую перспективу Молдовы", - сказал председатель ЛДПМ Виорел Чиботару.



Популярность ЛДПМ резко упала после ареста основателя партии Влада Филата, которого в прошлом году приговорили к девяти годам тюрьмы за торговлю влиянием и пассивную коррупцию.

По данным опросов, голосовать за либерал-демократов готовы около одного процента избирателей. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду тоже была членом ЛДПМ и министром просвещения в кабинете Влада Филата.







