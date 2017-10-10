Сильвестр Сталлоне снимет продолжение фильма "Рокки"

Американский актер Сильвестр Сталлоне снимет спин-офф фильма "Рокки", передает Deadline.

Известно, что последний фильм-продолжение оригинальной ленты вышел в 2015 году, получив название "Крид: Наследие Рокки". В фильме, помимо самого Сталлоне, также снялся Майкл Б. Джордан. В то же время режиссером картины выступил Райан Куглер, пишет korrespondent.net

Теперь же Сталлоне намерен не только сам снять сиквел, но также и спродюсировать. Съемки фильма должны стартовать в 2018 году.

Сообщается, что в будущей ленте герой Сталлоне станет наставником молодого спортсмена.