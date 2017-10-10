Samsung представила "самый широкий в мире" монитор

Компания Samsung представила самый широкий геймерский монитор CHG90 GLED, диагональ которого составляет 49 дюймов при соотношении сторон 32:9, передает Business Insider.

Сообщается, что разрешение экрана составляет 3840x1080 пикселей. Также монитор имеет QLED-матрицу на основе квантовых точек, а время отклика составляет 1 мс. Гаджет получил частоту обновления 144 Нц и способен поддерживать отображение миллиарда цветов.

При этом новинка изогнута и оснащена двумя USB-портами 3.0, DisplayPort, HDMI и стандартным аудиоразъемом 3,5-мм.

Кроме того, монитор является первым в мире, поддерживающим технологию FreeSync 2 от AMD, которая была представлена на выставке CES 2017 и обеспечивает возможность игры с эффектом HDR.

Стоимость новинки на территории США составит 1499 долларов, пишет korrespondent.net