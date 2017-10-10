Многодетная мать переломала пятилетней дочери руки за съеденный маргарин

Глава СКР Александр Бастрыкин лично занялся делом пятилетней девочки из Воронежской области, которую ногами избивала собственная мать. Об истязаниях малышки из многодетной семьи порталу "Мое! Онлайн" рассказали местные жители. С подачи СМИ делом заинтересовались следователи и защитники прав детей.

Пятилетнюю Лизу доставили в больницу 22 сентября. Врачи обнаружили у нее переломы рук, носа, сотрясение головного мозга и множество синяков. Девочка ничего не могла рассказать о том, что с ней произошло, потому что на ее языке были раны от плоскогубцев.

Как оказалось, девочку избила собственная мать. Беременная женщина, у которой кроме Лизы есть еще двое детей, наказала дочь из-за того, что та без спроса взяла из холодильника и съела полпачки маргарина, пишет newsru.com.

По предварительным данным, семья не состояла на учете как неблагополучная, хотя еще два года назад воспитательница детского сада заметила у Лизы следы побоев. Девочку, которой тогда было три года, жестоко избили ремнем. Ни мать, ни отчим-цыган тогда никакой ответственности не понесли. Полиция вынесла отказ в возбуждении дела, а девочку перестали водить в сад. Теперь соседи говорят, что дети из многодетной семьи часто ходили побитыми. Да и взрослые частенько выясняли отношения кулаками.

Когда инспекторы ПДН и сотрудники органов опеки попытались изъять избитую Лизу из семьи, 38-летний отчим набросился на полицейских с кулаками. Сейчас СКР расследует возбужденное в отношении него дело о применении насилия в отношении представителя власти. В отношении матери семейства возбуждено дело по статье "Истязание", уточняет "Интерфакс".

Беременную двойней женщину отправили в больницу с критически низким уровнем гемоглобина. С последствиями недоедания госпитализировали и остальных детей. Лизу передали под временную опеку бабушке. Затем трехлетнего мальчика поместили в реабилитационный центр, а его младшую сестренку в дом малютки.



