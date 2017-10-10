Пятизвездочный отель откроют в заброшенной шахте Китая

У подножия горы Шэ в китайской провинции Цзянсу в одном из заброшенных карьеров глубиной 80 метров в диаметром около километра в мае 2018 года планируется открыть пятизвездочный отель.

Разработкой проекта с 2006 года занимается компания "Ши Мао", сообщает онлайн-портал издания "Жэньминь Жибао". Общая высота гостиницы составит 74 метра, при этом три этажа, в которых разместят включая конференц-зал, гостиничную ложу и центр развлечений, будут находиться над уровнем земли.

На дне шахты создано искусственное озеро, в котором при помощи насоса будет поддерживаться уровень воды в 5 метров. Над озером к склонам карьера пристроят еще 14 этажей гостиницы, каждый номер которой будет иметь свою смотровую площадку, сообщает vesti.ru.