Исследование: победить атеросклероз поможет пища, богатая калием

Потребление вместе с пищей большого количества калия благотворно действует на стенки кровеносных сосудов и защищает их от развития атеросклероза — хронического заболевания артерий. Такое заявление сделали исследователи из университета Алабамы в Бирмингеме (США).

Согласно статистике ВОЗ, атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов являются одной из главных причин развития инфарктов и связанных с ними смертей в большинстве стран мира. Как правило, развитие атеросклероза начинается со скопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, затем это приводит к их утолщению, накоплению солей кальция (кальцинозу) и закупорке.

Курение, неправильное питание и отсутствие регулярных физических нагрузок сильно повышают шансы на появление проблем с сосудами. Теперь же учёные добавили в этот список ещё один фактор риска — недостаток калия.

Как отмечают исследователи, развитие атеросклероза можно затормозить или даже остановить, всего лишь изменив рацион питания. Они советуют потреблять больше продуктов, богатых калием (авокадо, арбуз, бананы, бобы, картошку, зелень, чернослив, орехи), пишет vesti.ru

Более подробная информация содержится в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.