Молдавские власти уверены в политической и экономической поддержке ЕС

Молдавские власти уверены в «дальнейшей политической и экономической поддержке со стороны Евросоюза». Об этом заявил во вторник журналистам вице-председатель Демократической партии (ДПМ), депутат Серджиу Сырбу.

Он сообщил, что на прошлой неделе был в Европейском парламенте, где проводились слушания по ситуации в РМ.



«Нет никакого нового решения Европейской комиссии по поводу приостановления макрофинансовой помощи Молдове. Еврокомиссия продолжает изучать выполнение условий. Совершенно точно, что эти деньги поступят в Молдову. Сейчас обсуждаются технические вопросы», - отметил Сырбу.



Он подтвердил, что правительство утвердило поправки в бюджет, «все социальные выплаты, инвестиционные проекты и другие финансовые обязательства до конца 2017 г. будут выполнены в полном объеме».



«Нет никаких изменений в наших договоренностях по поводу финансирования. Никакого решения о приостановлении финансирования нет», - повторил Сырбу.



Он назвал «спекуляциями» утверждения по этому поводу, пишет ИНФОТАГ.



«Очень жаль, что у нас есть такие политики, которые действуют в ущерб интересам Молдовы, пытаясь заработать на этом политический капитал. Эти деньги приходят не власти и не ДПМ, а гражданам. Европейский курс РМ необратим», - заявил Сырбу.



Накануне правительство РМ опровергло информацию о том, что РМ не получит в 2017 г. макрофинансовую помощь, подтвердив, в то же время, что эта помощь в размере 100 млн. евро поступит в 2018 г.