На некоторых улицах Ботаники завтра не будет воды

Потребители по улицам Индепенденцей, 20/1, 24/3 и Куза-Водэ, 34/3, 30, в том числе с дробью, останутся в среду, 11 октября, без воды. Воды не будет с 09.00 до 17.00 из-за проведения работ по замене кранов и счетчиков.

По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, в среду, с 09.00 до 17.00, будет прекращена поставка питьевой воды и на улице Н. Димо, 11, 13, в том числе с дробью; Н. Димо, 15/1; Конструкторилор, в частном секторе и ул. Поштей, в частотном секторе. Отключения связаны с выполнением работ по замене кранов и счетчиков, передает IPN.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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