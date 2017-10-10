В Колонице из-за прорыва трубы затопило улицы

В селе Колоница из-за прорвавшей трубы затопило улицы. Местные жители жалуются на то, что с утра у них нет воды.

По словам очевидцев, за пол дня никто из ремонтников не приехал, что бы остановить потоп.

На записи, присланной в редакцию Point, видно, как вода бурными потоками бежит по асфальту, пишет point.md