Пьяный мужчина поджег себя и свою жену после семейной ссоры

Пьяный мужчина чуть было не сгорел вместе с женой. Инцидент случился после семейной ссоры. Мужчина решил таким образом "наказать" свою жену.

Попытка поджога произошла в селе Зозуляны приднестровского региона.

Между 37-летним мужчиной и его 39-летней супругой вспыхнул конфликт. Мужчина напился и вспомнил старые обиды. После обмена несколькими репликами, он прибег к экстремальным мерам: облил свою одежду топливом и отправился к жене, чтобы "обнять ее".

Мужчина обнял супругу в знак примирения, а затем поджег свою одежду. На крики женщины прибежали их сыновья. Юноши, которым 14 и 19 лет, потушили пламя и вызвали скорую помощь.

Супругов немедленно госпитализировали. Мужчина был отправлен в отделение интенсивной терапии, а его жену положили в хирургию, сообщает point.md