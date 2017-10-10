Пьяный отец до полусмерти избил 2-месячного малыша

В субботу в реанимационное отделение Центра матери и ребёнка госпитализировали грудничка. У 2-месячного малыша диагностировали сотрясение мозга и гематомы. Как выяснилось, что так жестоко его избил пьяный отец.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина принялся избивать дитя, когда женщина на несколько минут отлучилась в магазин рядом с домом. Вернувшись, она нашла посиневшего, задыхающегося и хрипящего малыша в коляске, перевёрнутым лицом вниз. Тут же вызвала скорую помощь.

Установлено, что 54-летний мужчина неоднократно был судим. Его 39-летнюю жену, в 2016 году женщину лишили родительских прав. Сейчас её трое детей воспитываются в школе-интернате.

По данному факту ведётся дознание. Мужчина задержан, сообщает novostipmr.com.