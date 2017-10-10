В Финляндии нашли беременного мужчину

Он появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть. В этом его поддержал партнер, сообщает Yle.

Пара уверена, что беременность проходит хорошо. Однако существует и проблема идентификации вынашивающего плод в компьютерных программах, используемых врачами, — они не распознают ситуацию, при которой беременность развивается у человека с мужским идентификационным номером, из-за чего у пары возникают бюрократические проволочки.

По словам социального работника, занимающегося вопросами транссексуальности в организации по защите прав меньшинств Seta, нельзя быть уверенным наверняка, что это первый случай «мужской беременности» в Финляндии, пишет moya-planeta.ru

«Теоретически, если биологическая женщина меняет пол при помощи операции, то можно прервать гормональную терапию и выносить ребенка. Возможно, какая-нибудь другая пара уже применила этот метод», — не исключают в организации.