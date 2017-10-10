Ученые предложили добывать электричество посреди океанов

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии разработали концепцию возведения ветряных электростанций в океане. Конструкции в Атлантическом и Индийском океанах помогут обеспечить электроэнергией весь мир.

Анна Посснер и Кен Калдейра изучили работу ветряных электростанций на суше и пришли к выводу, что скорость ветра в океане значительно выше. Установка ветряков над поверхностью океанов позволит людям получить доступ к огромному количеству энергии и добывать ее более эффективно, чем на суше.

Если бы ветряная электростанция была построена на 3 млн км² в Атлантике, энергия, добываемая с ее помощью, оказалась бы эквивалентной всей энергии, используемой сегодня из различных источников.

Ученые признают, что реализация проекта потребует долгих лет, гигантских усилий, международного сотрудничества и внушительных инвестиций. Однако всего две океанские электростанции в Атлантике и Индийском океане помогут снабдить энергией весь мир.

Ветры, гуляющие над океаном, будут разгонять турбины и лопасти гораздо сильнее, чем ветры на берегу, а значит повысят уровень добываемой энергии с 1,5 В на 1 м² до 6 В на 1 м².

Уточняется, что выработка энергии североатлантической ветровой электростанции будет сезонной: в течение лета производство снизится, однако накопленной за осень, зиму и весну электроэнергии будет достаточно для удовлетворения всех потребностей стран ЕС, пишет moya-planeta.ru