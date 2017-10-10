Греческий парламент проголосовал за законопроект о "Юридическом признании гендерной идентичности", разрешающий несовершеннолетним детям с 15 лет менять пол.
Несмотря на то, что соответствующая статья законопроекта не набрала большинства голосов, она оказалась принята в виду особенностей греческого законодательства.
При поименном голосовании статью поддержали 148 депутатов при необходимых для принятия 151. Против были 124 депутата и 13 воздержались. Поскольку были воздержавшиеся, статья считается принятой, сообщает РИА Новости
"Стало законом само собой разумеющееся личное право, средневековая и чуждая (оппозиционная партия "Новая демократия") НД Георгиадиса и Мицотакиса была побеждена", — написала официальный представитель СИРИЗЫ Рания Свингу в Twitter.
Всего в голосовании участвовали 285 депутатов из 300.
Комментарии
- В Красноярском крае украли мост
- Евросоюз ужесточил санкции против КНДР
- ПАСЕ избрала нового президента
- В Лондоне произошло очередное нападение с кислотой
- Назван лучший горнолыжный курорт СНГ
- В Таиланде запретят курить на пляжах
- Французские аэропорты отменяют рейсы из-за забастовки госслужащих
- Турция попросила США вернуть вывезенную контрабандистами античную мозаику
- Полиция установила повышенные меры безопасности вокруг парламента Каталонии
- Dove обвинили в расизме из-за рекламы с девушкой, меняющей цвет кожи
- Исследование: мужчины оказались эгоистичнее женщин
- В Красноярском крае украли мост
- Недавно отремонтированная дорога во Флорештах дала трещину
- Евросоюз ужесточил санкции против КНДР
- ПАСЕ избрала нового президента
- Шокирующие подробности по делу директора интерната, которого обвиняют в торговле людьми
- Найдена пропавшая девушка из Яловен
- Многодетная мать переломала пятилетней дочери руки за съеденный маргарин
- Теодор Кырнац отказался от должности члена Высшего совета магистратуры из-за провала теста на детекторе лжи
- Неверный диагноз врачей привел к смерти ребенка: уголовное дело передали в суд
- Заявления о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры оказались ложью
- Законопроект об ограничении полномочий президента зарегистрирован в парламенте
- Назван главный способ уберечься от рака
- Найдены новые доказательства космического происхождения жизни
- Подробности задержания вице-министра финансов Марии Кэрэуш
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Будьте осторожны с автомобилем.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW