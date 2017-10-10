В Лондоне произошло очередное нападение с кислотой

Очередное нападение с использованием кислоты произошло в британской столице, сообщил во вторник РИА Новости представитель столичной полиции Лондона.

"Сотрудники полиции и службы скорой помощи прибыли в Баркинг на востоке Лондона, где двое мужчин получили не угрожающие жизни повреждения в результате нападения с использованием разъедающего ткани вещества", — сказал собеседник агентства.

"На данном этапе мы считаем это проявлением агрессивного поведения на дороге", — добавил представитель полиции.