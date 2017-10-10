Обновленная игрушка Тамагочи поступит в продажу в США

Обновленная версия игрушек Тамагочи, которые представляют собой электронных домашних питомцев, вернется в продажу в США, сообщила во вторник газета Daily Mail.

Игрушка Тамагочи впервые появилась в 1996 году и быстро завоевала сердца людей. По всему миру было продано более 76 миллионов игрушек. В апреле компания Bandai вновь выпустила оригинальную версию Тамагочи образца 1996 года с шестью доступными персонажами. До сих пор новую игрушку можно было приобрести в Японии.

"Это получило такой невероятный отклик от фанатов по всему миру, что нас стали просить вернуть ее в США, что мы и сделали", — сообщил изданию представитель компании Bandai America.