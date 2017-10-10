В Пуэрто-Рико число жертв урагана достигло 43

Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико превысило 40 человек, заявили власти острова.

"Секретарь по общественным делам сообщил, что число жертв урагана "Мария" выросло с 39 до 43", — говорится в Twitter пуэрториканского губернатора Рикардо Росселло.

Там же сообщается, что электроснабжение в Пуэрто-Рико восстановлено только на 16%.

Согласно предыдущей информации, без электричества после урагана "Мария" с сентября оставались около 97% жителей Пуэрто-Рико.

Глава компании Tesla Motors Илон Маск заявлял, что сможет восстановить энергосистемы пострадавшего от урагана Пуэрто-Рико с помощью солнечных батарей, пишет РИА Новости







