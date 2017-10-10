По итогам третьего тура президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрана Стелла Кириакидес. Об этом во вторник, 10 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила вице-спикер украинского Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
По ее словам, Стеллу Кириакидес в третьем туре поддержали 132 члена ПАСЕ, сообщает korrespondent.net
"Приняли участие в голосовании 217, 1 бюллетень испорчен, 84 поддержали Зингериса, 132 за Кириакидес. Она от группы ЭПП, но, по сути, выступила самовыдвиженкой, потому группа ЭПП большинством голосов поддержала Эмануэля Зингериса. Но был возбужден квотный принцип, выборы превратились не в формальность, а на реальное голосование", – написала Геращенко.
Геращенко отметила, что Кириакидес будет президентом ПАСЕ до января 2018 года.
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авторы DW