Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

Совет ЕС в рамках выполнения решения Совета безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции введены в ответ на "активность Северной Кореи в сфере ядерных вооружений и развития баллистических ракет, за нарушение и явное пренебрежение предварительными резолюциями Совета Безопасности ООН".

Речь идет о введении секторальных санкций. В заявлении также отмечается, что ЕС работает над собственными, дополнительными ограничительными мерами в отношении КНДР для реализации резолюций СБ ООН и усиления их эффекта.

Меры, одобренные резолюцией Совета безопасности ООН, включают запрет на продажу газоконденсатных жидкостей в КНДР и на импорт текстиля, ограничения на продажу нефтепродуктов и сырой нефти в Северную Корею. Кроме этого, странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из КНДР, сообщает korrespondent.net