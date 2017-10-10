Исследование: мужчины оказались эгоистичнее женщин

Ученые из Швейцарии, Германии и Нидерландов установили, что женщины являются по своей природе менее эгоистичными, нежели мужчины, передает Nature Human Behaviour. Установлено, что представительницы женского пола чаще испытывают удовольствие, если совершают альтруистические поступки.

К своему исследованию ученые привлекли по 27 мужчин и женщин. Им предстояло принять участие в эксперименте, в котором они должны были взять определенную сумму денег или отдать ее другому человеку.

Результаты нейровизуализации доказали, что в женском мозге система вознаграждения работает более активно, если они делятся с другими деньгами.

Система вознаграждения способствует закреплению поведения при помощи приятных ощущений, и работает как во время секса и принятия пищи, так и в ряде других совершаемых действий, в том числе - альтруистических поступков, пишет korrespondent.net