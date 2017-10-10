Полное интервью бывшей воспитанницы гимназии-интерната №3 об ужасах ее детства

Несколько бывших воспитанников гимназии-интерната №3 согласились рассказать об ужасах, через которые им пришлось пройти во время проживания в учреждении, директора которого обвиняют в торговле людьми.

Журналистам CANAL3 удалось поговорить с одной из бывших воспитанниц - Еленой Барлоу. Женщина рассказывает, что издеваться над детьми у директора учреждения было в порядке вещей.

Директора интерната задержали в прошлом месяце. По данным следствия, мужчина познакомил 14-летнего подростка с бизнесменом, который принудил мальчика к сексу. Подозреваемый остаётся под предварительным арестом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.