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Стремительная инфляция в Молдове
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10:47, 11 Oct 2017
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Цены в Молдове меняются регулярно, однако в большинстве своем процесс этот происходит не в пользу простого потребителя. Дорожает в Молдове все подряд от еды до услуг, а вот снижение цен наблюдается крайне редко. По данным Национального бюро статистики, в сентябре годовая инфляция составила 7,6%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,9% в сравнении с августом этого же года.

Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров (на 1,5% и 0,5%, соответственно), а также ростом тарифов на услуги, предоставляемые населению (0,5%). За месяц большего всего подорожали садовые косточковые фрукты, баклажаны, помидоры, кабачки, огурцы, перец, капуста, чеснок, цитрусовые, крестьянское масло, куриные яйца, сметана, мясо и мясные консервы, свинина, мясные изделия и полуфабрикаты, говядина, мясо птицы, молоко, мед.

Что касается непродовольственных товаров, то выросли цены на топливо, одежду, обувь, колготки и носки, а также сигареты. А в категории услуг больше всего подорожали вывоз мусора (Кишинев), курсы иностранных языков, аренда квартир, общепит и т.д.

Овощи — 35,8%; 

Рост цен за год

Водоснабжение и канализация — 22,3%;
Фрукты — 18,1%;
Централизованное отопление — 14,1%;
Яйца — 7,5%;
Топливо — 7,7%;
Обувь — 7,3%;
Сахар — 6,4%;
Мясо  — 6,2%;
Одежда – 5,7%;
Молоко и молочные продукты – 3,5 %;
Хлеб — 0,9%.

Что стало обходиться дешевле?

Согласно статистике, за месяц упали в цене виноград, семечковые садовые фрукты, сахарная свекла, арбузы и дыни, экзотические фрукты, морковь, лук и крупы. Подешевели автомобили, мотоциклы, медикаменты, электрические аппараты, холодильники и кондиционеры, а также пассажирские железнодорожные и авиаперевозки, туристические услуги и т.д.

Читать далее: https://ru.sputnik.md/economics/20171011/14997514/Koshmarnyj-rost-cen-v-Moldove-za-chto-grazhdane-stali-bolsheplatit.html




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