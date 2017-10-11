Стремительная инфляция в Молдове

Цены в Молдове меняются регулярно, однако в большинстве своем процесс этот происходит не в пользу простого потребителя. Дорожает в Молдове все подряд от еды до услуг, а вот снижение цен наблюдается крайне редко. По данным Национального бюро статистики, в сентябре годовая инфляция составила 7,6%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,9% в сравнении с августом этого же года.

Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров (на 1,5% и 0,5%, соответственно), а также ростом тарифов на услуги, предоставляемые населению (0,5%). За месяц большего всего подорожали садовые косточковые фрукты, баклажаны, помидоры, кабачки, огурцы, перец, капуста, чеснок, цитрусовые, крестьянское масло, куриные яйца, сметана, мясо и мясные консервы, свинина, мясные изделия и полуфабрикаты, говядина, мясо птицы, молоко, мед.



Что касается непродовольственных товаров, то выросли цены на топливо, одежду, обувь, колготки и носки, а также сигареты. А в категории услуг больше всего подорожали вывоз мусора (Кишинев), курсы иностранных языков, аренда квартир, общепит и т.д.

Овощи — 35,8%;

Рост цен за год



Водоснабжение и канализация — 22,3%;

Фрукты — 18,1%;

Централизованное отопление — 14,1%;

Яйца — 7,5%;

Топливо — 7,7%;

Обувь — 7,3%;

Сахар — 6,4%;

Мясо — 6,2%;

Одежда – 5,7%;

Молоко и молочные продукты – 3,5 %;

Хлеб — 0,9%.

Что стало обходиться дешевле?

Согласно статистике, за месяц упали в цене виноград, семечковые садовые фрукты, сахарная свекла, арбузы и дыни, экзотические фрукты, морковь, лук и крупы. Подешевели автомобили, мотоциклы, медикаменты, электрические аппараты, холодильники и кондиционеры, а также пассажирские железнодорожные и авиаперевозки, туристические услуги и т.д.



Читать далее: https://ru.sputnik.md/economics/20171011/14997514/Koshmarnyj-rost-cen-v-Moldove-za-chto-grazhdane-stali-bolsheplatit.html