Москва пригрозила США высылкой еще 150 дипломатов

В Москве не исключают, что потребуют от Вашингтона сократить количество работников дипмиссий США в России "до 300 человек или ниже", заявил в интервью агентству РИА Новости директор департамента Северной Америки российского министерства иностранных дел Георгий Борисенко.

"В дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают. Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России. Что касается конкретных мер, то мы их рассмотрим, и если это потребуется, они будут применены", - сказал дипломат.

Комментируя возможные меры, Борисенко сказал, что в министерстве не исключают возможность сокращения численности американских дипломатических сотрудников в России до 300 человек вместо нынешних 455. Кроме того, в ответ на вопрос, готова ли Москва закрыть одно из генконсульств США в России, он сказал, что никакой вариант не исключен.

В последний день августа США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также два российских торговых представительства - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России, напоминает ВВС.

Месяцем ранее Россия потребовала от США до 1 сентября сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории более чем в два раза - до 455 человек. Кроме того, американским дипломатам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице.

Требования к американским дипломатам были предъявлены в ответ на закон, предусматривающий новые санкции против России. На тот момент закон еще не был принят: президент США Дональд Трамп подписал его только 2 августа.

29 декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы.

Госдепартамент США в тот же день объявил персонами нон гра​та 35 российских дипломатов, обвинив их в том, что они действовали "не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом". Кроме того, в Вашингтоне заявили, что закрывают две российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.

Путин тогда заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но "не будет опускаться до уровня кухонной дипломатии".