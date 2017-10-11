Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии

Правительство Испании отвергло декларацию независимости Каталонии, подписанную накануне лидером автономии Карлесом Пучдемоном.

Вице-премьер правительства Испании Сорайя Саенц де Сантамария назвал Пучдемона человеком, который "не знает, где он и куда двигается".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой должен собрать экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить дальнейшие шаги правительства.

Накануне, 10 октября, Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, однако призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании, передает ВВС.

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил Пучдемон.

"Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев", - заявил глава каталонского правительства, обращаясь к испанским властям.