Молдавским безработным доступны 11 тысяч вакансий

Национальное агентство занятости населения предлагает 11 тысяч рабочих мест. Большинство вакансий, более четырех тысяч, в столице. В Бельцы ищут почти 1200 работников, во Флорештском районе - примерно 500, а в Унгенах и Новых Аненах - по 400.

Больше всего востребованы работники со среднеспециальным образованием. Более двух с половиной тысяч вакантных мест для них - в текстильной и швейной промышленности.



Требуются также неквалифицированные работники - 800 разнорабочих, 300 фермеров и лесников, и 200 помощников воспитателей.



Примерно две тысячи мест вакантно для людей с высшим или специальным образованием. В сфере образования не хватает 360 специалистов, трехсот - в области здравоохранения, и почти двухсот - в финансовой, экономической и коммерческой отраслях.



По данным Национального агентства занятости населения, в Молдове зарегистрированы более 19 тысяч безработных.