Наццентр по борьбе с коррупцией объявил конкурс

Национальный центр по борьбе с коррупцией проводит в четвертый раз конкурс рисунков "Талант не берет взяток", который проводится под лозунгом "Неподкупность - это свобода".

Финансирование конкурса проводится ПРООН и министерством иностранных дел Норвегии. Всего будет отобрано 12 работ. Для их создания 12-13 октября в Кишиневском педагогическом университете будут арендованы помещения с рисовальными принадлежностями.

В конкурсе смогут принять участие авторы в возрасте от 15 до 25 лет, передает noi.md. Результаты будут объявлены 31 октября. Каждому из номинантов конкурса вручат планшет. Из работ юных дарований будет составлен "Календарь неподкупности на 2018 г.".