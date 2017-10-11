В столичной квартире накануне вспыхнул пожар

Вчера утром в одной из столичных квартир по ул. Албишоара, 80/4 вспыхнул пожар.

Пожарных вызвала владелица квартиры, которая находилась дома с годовалым ребенком. Пламя охватило две комнаты и могло быстро распространиться на другие квартиры.

Маме с ребенком удалось выйти из квартиры и они не пострадали. Спасатели ликвидировали пожар менее чем за 20 минут.

Причины возгорания выясняются, но специалисты выдвинули первую версию по этому делу. Они считают, что пожар произошел из-за электрообогревателя, подключенного к электросети, и оставленного без присмотра, сообщает noi.md.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании электрообогревателей. В случае пожара людям настоятельно рекомендуется срочно позвонить в Службу 901.