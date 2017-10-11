В Вене пройдет молдо-австрийский экономический форум

Молдо-австрийский экономический форум проходит в среду Вене с целью представления торговых деловым кругам Австрии возможностей для инвестиций и торговли с Молдовой.

Как передает Инфотаг, в мероприятии примет участие и вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, который также проведет в Вене ряд встреч с австрийскими официальными лицами для обсуждения вопросов, касающихся развития торгово-экономических отношений между Молдовой и Австрией, инициирования новых двусторонних инвестиционных проектов и установления партнерских отношений между компаниями двух стран.



В ходе дискуссий с руководством Advantage Austria Innovation будет проанализирован процесс реализации программ помощи, предоставляемых Молдове австрийскими властями, а также обсуждена возможность запуска новых программ помощи правительству РМ для реализации стратегий реформирования и модернизации национальной экономики в различных областях, особенно в области развития инфраструктуры и АПК.



Объем внешней торговли Молдовы и Австрии в январе-июле достиг $61,24 млн., увеличившись на 10%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным молдавской статистики, экспорт РМ в Австрию вырос на 44% - до $17,92 млн., а импорт сохранился практически на прошлогоднем уровне, составив $43,32 млн.



В Молдове действуют 98 предприятий с австрийским капиталом, объем инвестиций в уставный капитал которых равняется 563 млн. леев. По объему вложений Австрия занимает седьмое место среди основных инвесторов Молдовы.