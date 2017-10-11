Операция "Скорость": за сутки на нарушениях попались сотни водителей

Почти 560 были оштрафованы за минувшие сутки в ходе операции "Скорость", проводимой Национальным инспекторатом патрулирования.

Как сообщает Инфотаг, в общей сложности они заплатили от 600 до 1,5 тыс. леев штрафов, получив от трех до пяти штрафных пунктов.

Всего за девять месяцев года зарегистрировано 49 тыс. случаев превышения скорости участниками дорожного движения.