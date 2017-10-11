Больше 85% казней приходится на четыре страны мира

В 2016 году наибольшее число казней зафиксировано в Китае, Иране, Саудовской Аравии и Ираке. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

"В 2016 году число казней по всему миру снизилось на 37% по сравнению с предшествовавшим годом. Сегодня 87% казней приходится на четыре страны", - сказал Гутерриш.

По его словам, наибольшее число казней в прошлом году произошло в Китае, Иране, Саудовской Аравии и Ираке. Около 170 стран запретили или прекратили казни, передает korrespondent.net.

Глава ООН также напомнил, что, в соответствии с международными стандартами, процесс приведения в исполнение смертного приговора должен быть "прозрачным".

По его словам, многие страны нарушают свои международные обязательства, скрывая информацию от семьи казненного.