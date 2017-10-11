Reuters: США провели воздушно-военные учения вблизи КНДР

Соединенные Штаты Америки во вторник, 10 октября, отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на Корейский полуостров. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что два бомбардировщика ВВС B-1B присоединились к двум истребителям F-15K южнокорейских военных. После входа в воздушное пространство Южной Кореи два бомбардировщика выполнили ракетные учения "воздух-земля" у восточного побережья Южной Кореи.

В отдельном заявлении военных США сообщается, что также были проведены учения с японскими военными, передает korrespondent.net.

Таким образом, бомбардировщики США впервые провели тренировки с бойцами из Японии и Южной Кореи. Также сообщается, что бомбардировщики США вылетели с базы ВВС на Гуаме.