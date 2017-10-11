Картина, написанная маслом, была создана предположительно в XVI веке. Она представляет собой портрет Христа и называется «Спаситель мира» (Salvator Mundi). В 2005 году ее также выставляли на торги.

Как отмечает издание, история произведения доподлинно неизвестна и имеет несколько вариаций. Если верить одной из них, картина находилась в коллекции короля Карла II, затем принадлежала сыну герцога Букингемского. После этого она периодически пропадала, изредка появляясь на аукционах, передает Лента.ру.