Спилберг и Apple снимут продолжение "Удивительных историй"

Корпорация Apple заключила соглашение с компанией Amblin Television, принадлежащей режиссеру Стивену Спилбергу, о создании 10 эпизодов продолжения сериала "Удивительные истории".

Новый сезон должен будет включать десять серий, бюджет каждой из которых превысит пять миллионов долларов, передает korrespondent.net.



Сериал "Удивительные истории" станет первым телевизионным проектом для американского технологического гиганта. В настоящее время детали проекта и сюжет не разглашаются. Ожидается, что Стивен Спилберг займет место исполнительного продюсера.