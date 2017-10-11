Хакеры получили доступ к данным о водительских удостоверениях 10,9 миллиона американцев во время взлома базы данных бюро кредитных историй Equifax в США. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Сама компания пока не прокомментировала поступившую информацию.
В сентябре Equifax сообщила, что с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений. Позднее компания сообщила, что хакеры похитили данные 145,5 миллиона человек.
Помимо этого во вторник компания сообщила, что во время взлома хакеры атаковали файл, содержащий 15,2 миллиона записей, связанных с клиентами в Британии с 2011 года и по 2016 год.
Глава Equifax Ричард Смит уже принес свои извинения клиентам. Позднее компания сообщила об увольнении руководителей службы информации и безопасности. В Equifax обещают, что расследование инцидента, о котором стало известно еще 29 июля, будет закончено в кратчайшие сроки. Компания сотрудничает с ФБР, которое ведет расследование атаки.
Equifax имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек, передает korrespondent.net.
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авторы DW