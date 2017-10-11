В Малайзии из туалета вылезла "гигантская пиявка". ВИДЕО

В Малайзии в одном из домов местных жителей из туалета вылезло неизвестное существо, напоминающее гигантскую пиявку, передает Daily Mail. Хозяева дома сняли его на камеру и опубликовали видео в Сети.

Как отметил 25-летний фотограф Зуль Ханифа Анипа, они с супругой были дома, когда из туалета показался странный зверь.

"Это было страшно. Оно вылезло через туалет. Я думаю, что существо выросло внутри труб, соединенных со сливным отверстием - я проверил, какой-либо точки входа, позволившей ему попасть внутрь, нет", - отметил он.

Также семья уточнила, что "пиявка" достигала в длину около двух метров, при этом обладала очень толстым туловищем и коротким хвостом. Супруги выпустили существо в близлежащую реку, передает korrespondent.net.