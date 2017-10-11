При бунте в мексиканской тюрьме погибли 13 человек

В ходе бунта в тюрьме мексиканского города Кадерейта погибли 13 человек. Об этом сообщил представитель служб безопасности штата Нуэво-Леон Альдо Фасси.

По его словам, еще восемь заключенных находятся сейчас в тяжелом состоянии, поэтому общее число жертв может увеличиться. Также получил ранение один из сотрудников правоохранительных органов.

Взбунтовавшиеся заключенные захватили трех охранников, и власти в течение долгого времени вели переговоры об их освобождении, однако диалог закончился безрезультатно, после чего было принято решение начать штурм и применить оружие против бунтовщиков.

Причиной бунта назвали противостояние враждующих преступных группировок внутри тюрьмы. Сейчас ситуация в пенитенциарном заведении взята под контроль, передает korrespondent.net.