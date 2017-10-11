ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Будьте осторожны с автомобилем.

Источник