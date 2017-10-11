Эксперты проверяют состояние лаборатории по контролю качества лекарств

Эксперты Европейского директората по качеству лекарственных средств (EDQM) находятся с рабочим визитом в Республике Молдова с целью оценки состояния лаборатории по проверке качества медикаментов, действующей при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM).

Согласно пресс-релизу учреждения, который цитирует IPN, в зависимости от результатов оценки будет принято решение относительно включения этой лаборатории в Европейскую сеть официальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств (OMCL).



В ходе встречи с европейскими экспертами генеральный директор AMDM Владислав Зара заявил, что аккредитация лаборатории позволит отечественным фармацевтическим производителям стать более конкурентоспособными на европейском рынке, а контроль качества продаваемых в стране лекарств будет осуществляться за более короткие сроки.



Сеть официальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств была создана с целью способствовать обмену знаниями между отдельными лабораториями и содействовать разработке согласованных общих стандартов.