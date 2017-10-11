"Лаборатория Касперского" прокомментировала обвинения в сотрудничестве с хакерами

Базирующаяся в Москве международная компания "Лаборатория Касперского" опровергла сообщения американских СМИ о связях с российскими хакерами.

Компания "никогда не помогала и не будет помогать какому-либо правительству в мире заниматься кибершпионажем", - заявил производитель антивирусных программ в Twitter.

Одновременно руководство "Лаборатории Касперского" заверило в своей готовности сотрудничать с властями США и изучить любые проблемы, связанные с продуктами компании и ее системами. О своей непричастности к кибершпионажу "Лаборатория Касперского" заявляла уже неоднократно.

Накануне вечером американская газета The New York Times сообщила о том, что российские хакеры, которые незаконным образом завладевали сведениями о госучреждениях США, в частности Агентства национальной безопасности (АНБ), использовали антивирусные программы "Лаборатории Касперского", отмечает dw.com.

Об этом, по ее данным, стало известно израильским спецслужбам, которым удалось обнаружить во внутренней сети московской компании факт незаконного доступа к системам АНБ. Два года назад Израиль сообщил об этом США, указывает далее издание. После этого, по всей видимости, было принято решение о запрете на использование программ "Лаборатории Касперского" американскими ведомствами.

В свою очередь газета The Washington Post написала о том, что сотрудники израильских спецслужб проникли в сеть "Лаборатории Касперского" в 2015 году и обнаружили программное обеспечение, с помощью которых собиралась информация АНБ.