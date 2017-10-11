Ученые изучили 104 630 пациентов, прооперированных 3 314 врачами в период с 2007 по 2015 год. Медиков отбирали по таким критериям, как пол, опыт, количество операций, а также по больнице, в которой они работали.

Выяснилось, что риск смерти пациента в течение месяца после операции был на 12% ниже в том случае, если его оперировала женщина.

По словам доктора Раджа Саткунасивама, мужчины и женщины по-разному занимаются медициной, хотя исследований того, как они приобретают навыки, какого стиля в обучении придерживаются и как это влияет на исход операций, проводилось мало.