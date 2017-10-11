"Если мужчина совершил половой акт с женой, которой меньше 18 лет, это будет преступлением. Несовершеннолетняя жена может пожаловаться на мужа в течение одного года. Исключение в законе об изнасиловании является дискриминационным, странным и произвольным. Оно нарушает физическую неприкосновенность девушки", — приводит телеканал NDTV решение, озвученное в суде.

Проблема расхождений ряда норм законодательства в этом вопросе активно обсуждалась в последние годы. Согласно статье 375 уголовного кодекса Индии, "половой акт между мужчиной и его женой, возраст которой составляет не менее 15 лет, не является изнасилованием". При этом по закону о защите детей от преступлений сексуального характера ребенком считается лицо моложе 18 лет, а вступать в брак по соответствующему закону девушки могут только с 18 лет.