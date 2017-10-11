Ученые показали уничтожение города подводным вулканом. ВИДЕО

Профессор Колин Уилсон из Университета Виктории (Веллингтон, Новая Зеландия) удостоился премии Резерфорда за работу над риском извержения вулканов. Частью исследований было создание эффектной видеомодели разрушительного катаклизма.

Работа Уилсона показала, что извержение вулканов в заливе Хаураки уничтожит все в радиусе 2,5 км и подорвет транспортные коммуникации, передает Моя планета со ссылкой на Daily Mail.

На видео смоделировано извержение вулкана, если смотреть на него с берега в Окленде. Из-под воды вырываются столбы дыма и куски земли, затем появляется стремительная многометровая волна, которая сметает все на своем пути, оставляя после себя полностью разрушенный город.

Как шутят в местной прессе, результатом этого ролика стали испуганные дети и резкое удешевление недвижимости на набережной.